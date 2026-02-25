Хотів заробити 20 тисяч: одеситу загрожує до 10 років за підпал авто

Слідчі повідомили 28-річному одеситу про підозру. Спроба заробити незаконним способом може коштувати йому до десяти років позбавлення волі.

Кілька днів тому до поліції надійшло повідомлення від рятувальників про займання мікроавтобуса «Volkswagen», припаркованого біля житлового будинку на вулиці Івана та Юрія Лип. Пожежу ліквідували співробітники ДСНС, після чого правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження майна та розпочали пошуки причетного.

У результаті першочергових оперативно-розшукових заходів і слідчих дій співробітники управлінь карного розшуку та кримінального аналізу ГУНП в Одеській області спільно з оперативниками відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 встановили особу ймовірного зловмисника. Ним виявився 28-річний містянин.

Як з’ясували слідчі, чоловік шукав швидкий заробіток у месенджерах, де отримав пропозицію підпалювати автомобілі в Одесі. Невідомий «куратор» пообіцяв йому 20 тисяч гривень за підпал будь-якого вантажного транспорту та навіть перерахував кількасот гривень на витрати.

Фігурант обрав мікроавтобус 49-річного місцевого жителя. Серед білого дня він облив передню частину автівки бензином, підпалив її, зафільмував усе на відео для «звіту» та втік. Унаслідок пожежі транспортний засіб зазнав значних пошкоджень. Суму збитків наразі встановлюють.

Обіцяної винагороди палій так і не отримав — уже за кілька годин його затримали правоохоронці в порядку, передбаченому законодавством.

Зібравши достатню доказову базу, слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 266 тисяч гривень.