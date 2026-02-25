Директора Музею сучасного мистецтва Одеси нагороджено орденом

У річницю повномасштабного вторгнення Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження журналістів і діячів культури державними відзнаками.

Серед нагороджених — директор Музею сучасного мистецтва Одеси Семен Кантор. Його удостоєно ордена «За заслуги» ІІІ ступеня за вагомий внесок у розвиток української культури та збереження національної ідентичності в умовах війни.

В указі зазначено, що нагороди присвоєно за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вірність українському народові й сумлінне виконання професійного обов’язку.

Орденом «За заслуги» ІІ ступеня відзначено генерального директора Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрія Савчука та генерального директора — художнього керівника Харківського національного академічного театру опери та балету імені М. В. Лисенка Ігоря Тулузова.

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня також отримали письменник і журналіст Богдан Логвиненко, учасники гурту «Курган і Агрегат» — Євген Володченко, Аміль і Раміль Насірови, акторка Анастасія Пустовіт, актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Олександр Рудинський, а також артист оркестру Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика Іван Мелета.

Окремо орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджено літературознавицю Віру Агеєву та культурологиню Тамару Гундорову за їхній внесок у дослідження українського модернізму та розвиток сучасного гуманітарного дискурсу.