Черговий ресурс із літературою «русского міра» заблоковано

СБУ спільно з Держкомтелерадіо обмежили доступ до проросійського онлайн-магазину «Книжный мир», який поширював підсанкційну літературу та матеріали з ознаками пропаганди держави-агресора.

Як повідомили у Держкомтелерадіо, під час моніторингу було встановлено, що асортимент інтернет-крамниці містив значну кількість видань, які популяризують ідеї «русского міра» та імперські наративи РФ. Серед них — псевдоісторичні праці Д. Бєлоусова та С. Нєчаєва. Зокрема, книга Нєчаєва «Изобретено в России» ще у 2018 році отримала негативний експертний висновок і була заборонена до розповсюдження в Україні.

Також зафіксовано продаж продукції російських видавництв, щодо яких застосовано санкції, зокрема «Эксмо», «АСТ», «Питер» та «Книжный мир». Окрім цього, власники ресурсу порушили вимоги Закону України «Про електронну комерцію», оскільки не розкрили інформацію про свій правовий статус і фактично діяли анонімно.

Рішення про блокування ресурсу ухвалив Національний центр оперативно-технічного управління мережами України Держспецзв’язку.

Доступ до сайту може бути поновлений лише після завершення воєнного стану та за умови повної легалізації діяльності власників відповідно до українського законодавства.

За інформацією відомства, з липня 2025 року в Україні вже припинили роботу 23 онлайн-майданчики, які розповсюджували ворожу літературу. Деякі з них намагалися відновити діяльність під новими доменами, однак були повторно виявлені та заблоковані.

Водночас українські військові спростували чергові інформаційні вкиди РФ щодо нібито захоплення населеного пункту Різдвянка в Запорізькій області, назвавши ці заяви маніпулятивними.