26 лютого частину Одеси тимчасово знеструмлять

26 лютого з 10:00 до 17:00 в Одеському районі, зокрема в Пересипському районі Одеси, тимчасово відключать електроенергію через проведення аварійних ремонтних робіт.

Як повідомили в ДТЕК «Одеські електромережі», фахівці іншої енергетичної компанії виконуватимуть ремонт обладнання, а для безпечного проведення робіт необхідно буде знеструмити частину споживачів.

Об’єкти критичної інфраструктури, де це технічно можливо, переведуть на живлення від генераторів.

Енергетики зазначають, що ці заходи спрямовані на покращення ситуації з електропостачанням в Одесі. Після завершення ремонту подачу електроенергії відновлюватимуть поступово, і цей процес може зайняти певний час.