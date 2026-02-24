В Одесі працює «Соціальне таксі»

В Одесі територіальні центри працюють у посиленому режимі: діє «Соціальне таксі».

Територіальні центри соціального обслуговування Одеси, що підпорядковані Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, працюють у посиленому режимі. Це пов’язано з енергетичними викликами, складною безпековою ситуацією та погіршенням погодних умов у зимовий період.

Зокрема, мешканці можуть скористатися послугою «Соціальне таксі».

Хто може скористатися послугою

Право на отримання послуги мають:

особи з інвалідністю І та ІІ груп і діти з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату;

особи з інвалідністю по зору І та ІІ груп;

внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку в територіальних центрах.

Обов’язкова умова — реєстрація місця проживання в Одесі або перебування на обліку в міських терцентрах.

Куди можна поїхати

«Соціальне таксі» забезпечує перевезення в межах Одеси з місця проживання до:

органів місцевого самоврядування та державної влади;

судів;

закладів охорони здоров’я, санаторних та реабілітаційних установ;

банківських, соціальних, культурних та освітніх закладів;

протезно-ортопедичних підприємств;

авто- та залізничних вокзалів;

підприємств житлово-комунального господарства.

Послуга надається в робочі дні з 08:30 до 17:30, із можливістю зворотного перевезення за потреби.

Як замовити

Для замовлення необхідно зателефонувати за коротким номером 15-01 не пізніше ніж за три робочі дні до запланованої поїздки. У кризових або екстрених випадках звернення розглядаються окремо.