В Одесі працює «Соціальне таксі»
В Одесі територіальні центри працюють у посиленому режимі: діє «Соціальне таксі».
Територіальні центри соціального обслуговування Одеси, що підпорядковані Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, працюють у посиленому режимі. Це пов’язано з енергетичними викликами, складною безпековою ситуацією та погіршенням погодних умов у зимовий період.
Зокрема, мешканці можуть скористатися послугою «Соціальне таксі».
Хто може скористатися послугою
Право на отримання послуги мають:
особи з інвалідністю І та ІІ груп і діти з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату;
особи з інвалідністю по зору І та ІІ груп;
внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку в територіальних центрах.
Обов’язкова умова — реєстрація місця проживання в Одесі або перебування на обліку в міських терцентрах.
Куди можна поїхати
«Соціальне таксі» забезпечує перевезення в межах Одеси з місця проживання до:
органів місцевого самоврядування та державної влади;
судів;
закладів охорони здоров’я, санаторних та реабілітаційних установ;
банківських, соціальних, культурних та освітніх закладів;
протезно-ортопедичних підприємств;
авто- та залізничних вокзалів;
підприємств житлово-комунального господарства.
Послуга надається в робочі дні з 08:30 до 17:30, із можливістю зворотного перевезення за потреби.
Як замовити
Для замовлення необхідно зателефонувати за коротким номером 15-01 не пізніше ніж за три робочі дні до запланованої поїздки. У кризових або екстрених випадках звернення розглядаються окремо.
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews