Українська школа нового формату

Вибір школи давно перестав бути формальністю. Батьки дивляться не лише на програму, а й на те, чи дає навчання реальні перспективи після одинадцятого класу. Комусь важливо, щоб дитина мала сильну українську базу й могла без проблем вступити до вишу в Україні. Інші відразу планують міжнародний маршрут. На базі проєктів Study.ua ці два напрямки поєднані в одному рішенні: сучасна українська школа повного дня з акредитацією МОН і виходом до сотень університетів за кордоном.

Що таке українська школа Study.ua на практиці

Під брендом Study.ua працює мережа ліцеїв і шкіл повного дня для учнів 5–11 класів у Києві та Одесі. Це ліцензовані заклади з державною програмою, двома мовами викладання та посиленим акцентом на англійській та ІТ. Учні повністю проходять курс, затверджений МОН України, і отримують атестат державного зразка, але навчаються за підходами, які відповідають стандартам Кембриджу.

Для багатьох родин саме українська школа стає компромісом між звичною системою й бажанням рухатися до міжнародної освіти. У класах навчається обмежена кількість дітей, що дає можливість вчителям працювати з кожним учнем, а не тільки з абстрактним середнім рівнем.

Чому тут говорять про гарантію вступу до університетів

Проєкт ліцею Study.ua входить у групу компаній, яка понад двадцять років спеціалізується на міжнародній освіті та співпрацює з сотнями закордонних вишів. Для старшої школи це означає не просто сильну англійську, а чіткий маршрут після випуску. Учні ліцею можуть з восьмого класу підключатися до програм канадської чи американської школи й виходити на подвійний атестат.

Завдяки цій моделі випускникам відкрито прямий шлях до 330 університетів у двадцяти країнах світу. Вступ відбувається не за разовою домовленістю, а в межах партнерських програм, де вимоги до академічних результатів та екзаменів відомі заздалегідь.

Як побудований навчальний день

Це школа повного дня, де дитина проводить не кілька уроків, а весь навчальний час у структурованому середовищі. Ранкові академічні предмети доповнюються блоками англійської, ІТ-дисциплін, проєктної роботи та профорієнтації. Підготовка до НМТ, ЗНО та міжнародних іспитів інтегрована в програму, а не зводиться до «забігу» в одинадцятому класі.

У середній школі дітей навчають працювати з інформацією, готувати презентації, виконувати командні завдання. У старшій додаються навички академічного письма, тестові формати, проєкти, близькі до університетських вимог. Для батьків це означає, що більшість ключових навчальних задач вирішується в межах школи, без нескінченних додаткових гуртків.

Середовище, яке готує до життя, а не тільки до іспитів

Окремий фокус – на навчальному середовищі. Локації ліцею Study.ua працюють як повноцінні освітні простори: аудиторії, зони відпочинку, проєктні простори. Формат повного дня знімає з батьків потребу організовувати розклад між кількома закладами й дає дітям відчуття стабільності.

У команді школи працюють предметники, викладачі англійської, ментори та психологи. Їхнє завдання – не тільки дати знання, а й допомогти підлітку зрозуміти власні сильні сторони. Через профорієнтаційні модулі, проєкти, зустрічі з представниками різних професій старшокласники формують реалістичне бачення того, що саме хочуть вивчати далі і де.

Кому підходить такий формат української школи

Насамперед це варіант для родин, які:

планують залишатися в Україні, але хочуть мати відкритий шлях до університетів за кордоном

шукають школу з чітким поєднанням української програми й сильного англомовного блоку

цінують обмежену кількість учнів у класі та індивідуальну увагу до дитини

розглядають довгостроковий освітній маршрут, а не тільки підготовку до найближчого іспиту

Формат міжнародного ліцею Study.ua дає змогу не обирати між українською ідентичністю та глобальними можливостями. Дитина отримує державний атестат, реальну мовну й академічну підготовку та підтримку на етапі вибору подальшої освіти. Для сучасних підлітків, які вже мислять не лише локальними рамками, це поєднання часто виявляється вирішальним.