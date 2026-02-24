У річницю війни одесити вшанували пам’ять загиблих

З нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Одесі відбулося покладання квітів до Козацького хреста на одному з міських кладовищ.

У заході взяли участь керівники міста та області, дипломати, військовослужбовці, прикордонники, правоохоронці, рятувальники, священнослужителі та родини загиблих захисників.

Присутні вшанували пам’ять Героїв, які віддали життя за Україну.

Світла пам’ять полеглим.