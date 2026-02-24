У Чорноморці підпалили авто пенсіонерки

Правоохоронці повідомили про підозру 28-річному жителю Подільського району, якого підозрюють у підпалі автомобіля в селищі Чорноморка. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 266 240 гривень. Максимальне покарання, яке загрожує фігуранту, — до десяти років позбавлення волі.

Наприкінці січня ввечері співробітники ДСНС повідомили поліцію про займання у дворі житлового будинку автомобіля «Ford», що належить місцевій літній жінці. Унаслідок пожежі люди не постраждали. Рятувальники ліквідували вогонь, після чого правоохоронці відкрили кримінальне провадження та розпочали пошуки зловмисника.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку та кримінального аналізу ГУНП в Одеській області спільно зі слідчими встановили особу, причетну до злочину.

За даними слідства, чоловік розлив легкозаймисту рідину на капот автівки, підпалив її та втік. Унаслідок пожежі транспортний засіб зазнав значних пошкоджень. Розмір завданих збитків встановлюється.

Підозрюваний від надання показів відмовився. Йому інкримінують ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Київська окружна прокуратура міста Одеси. Правоохоронці встановлюють усі обставини та можливі мотиви злочину.