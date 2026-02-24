«Скринінг здоров’я 40+»: як безоплатно перевірити здоров’я

«Скринінг здоров’я 40+» — національна програма для українців та українок віком від 40 років. Вона дає можливість безоплатно пройти комплексне обстеження та виявити ризики серйозних захворювань — інфарктів, інсультів, цукрового діабету, порушень ментального здоров’я тощо.

Як зазначила директорка Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради Олена Колоденко, скринінг допомагає виявити хвороби на ранніх стадіях, коли їх легше лікувати, а також формує відповідальне ставлення до власного здоров’я.

Як працює програма

Через 30 днів після дня народження у застосунку «Дія» надходить сповіщення про можливість пройти скринінг. Після подання заявки держава надає 2000 гривень на Дія.Картку для оплати обстеження в медичних закладах, які приєдналися до програми.

Для пацієнта обстеження є безоплатним — кошти можна використати виключно на проходження скринінгу.

Що входить до обстеження

Програма базується на доказовому переліку досліджень і включає:

Фізикальне обстеження — вимірювання артеріального тиску, пульсу, ваги, зросту, окружності талії.

Опитування щодо способу життя — оцінка факторів ризику, симптомів і сімейного анамнезу.

Лабораторні та інструментальні дослідження — перевірка роботи серця, судин і нирок.

Досвід пацієнтки

Одеситка Олена отримала сповіщення в «Дії» через місяць після дня народження та звернулася до одного з міських Центрів первинної медико-санітарної допомоги. За один візит вона пройшла комплексну діагностику та отримала персональні рекомендації лікаря.

За її словами, зручно, що не потрібно додаткових направлень, а всі обстеження можна пройти швидко в одному медзакладі.

Як організований процес

Після запису пацієнта весь процес координує відповідальний працівник медзакладу. Він забезпечує:

Зручний запис і формування графіка (у тому числі вечірні години). Повне інформування щодо підготовки до обстеження. Супровід пацієнта в закладі та мінімізацію черг. Контроль оформлення медичної документації. Координацію роботи лікарів і лабораторії.

Після отримання результатів лікар аналізує показники, оцінює індивідуальні ризики, надає рекомендації щодо способу життя та, за потреби, призначає додаткові обстеження чи лікування.

Програму можна пройти за один візит у зручному форматі — швидко та безоплатно.