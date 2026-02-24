Одеситки вибороли медалі на чемпіонаті України з плавання
З 19 по 21 лютого у місті Бровари відбувся зимовий чемпіонат України з плавання серед кадетів. Понад 260 спортсменів із 21 області та Києва змагалися за нагороди у 50-метровому басейні «Купава».
Збірну Одеської області представляли вихованки Одеська СДЮСШОР «Динамо». Спортсменки продемонстрували високі результати та здобули низку нагород.
Ніколь Авілова стала чемпіонкою на дистанціях 200 м та 100 м вільним стилем, а також виборола «срібло» у багатоборстві (вільний стиль).
Єлізавета Счастлива здобула дві бронзові медалі — на дистанції 800 м вільним стилем та у багатоборстві (вільний стиль, стаєрська група).
Роза Рекеда стала бронзовою призеркою на дистанції 100 м на спині.
Дівчата навчаються у спеціалізованому класі Одеський ліцей №101 — учаснику мультиспортивного проєкту «Шлях чемпіонів». Підготував спортсменок тренер-викладач Олег Швець.
У загальнокомандному заліку збірна Одеської області посіла четверте місце.
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews