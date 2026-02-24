На вокзалі Одеси привітали чемпіонку Європи зі стрільби з лука

На залізничному вокзалі Одеси керівництво Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради разом із представником міської військової адміністрації привітали чемпіонку Європи зі стрільби з лука Поліна Ткаченко.

20 лютого вихованка Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №17 м. Одеси у складі збірної команди України виборола «золото» чемпіонату Європи зі стрільби з лука серед юніорів U21. У фіналі українки перемогли команду так званої «нейтральної росії».

Перемога стала вагомим досягненням як для одеської спортсменки, так і для всієї національної збірної.