На Алеї пам’яті з’явилися нові імена полеглих героїв

Сьогодні, у четверту річницю повномасштабної війни, на Алеї пам’яті полеглих героїв встановили інформаційні стенди з іменами 24 захисників і захисниць.

Алея героїв — це місце скорботи й водночас сили, де кожне ім’я є історією мужності, честі та безмежної відваги. Наразі тут увічнено вже 627 імен воїнів, які віддали життя за Україну.