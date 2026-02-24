Італійська делегація засвідчила солідарність з Одесою

До Одеси з візитом прибула делегація під головуванням віцепрезидентки Європейський парламент Піна Пічерно.

До складу делегації увійшли члени парламенту Італії, голова міської ради Мілан Елена Бушемі, а також представники асоціації «Europa Radicale».

Під час зустрічі з начальником Одеської міської військової адміністрації Сергієм Лисаком та в.о. Одеського міського голови Ігорем Ковалем італійська сторона наголосила, що приїхала з місією солідарності та для ознайомлення з актуальними потребами міста.

Керівництво Одеси подякувало народу Італії за сталу підтримку, підкресливши, що міжнародна солідарність є життєво важливою для громади, яка працює в умовах постійних російських атак.

Піна Пічерно підтвердила, що Європарламент та Італійська Республіка продовжують посилювати допомогу Україні, а муніципалітет Мілану й надалі підтримуватиме українських біженців.

На знак підтримки України за ініціативи асоціації «Europa Radicale» у четверту річницю війни на Приморський бульвар прозвучали гімн України, європейська «Ода радості» та знаменита ’O sole mio.