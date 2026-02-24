193 атаки за чотири роки: страшна статистика для Одеси

За чотири роки повномасштабної війни російські війська здійснили 193 атаки на Одесу. Найважчим став 2025 рік — 75 ударів, що становить майже половину від загальної кількості за весь період. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок обстрілів загинули 145 мирних жителів, серед них — 10 дітей. Поранення отримали 635 осіб, з яких 32 — діти.

«Це не просто суха статистика обстрілів. Це зламані долі, зруйновані сім’ї та біль, який назавжди залишиться з нашим містом. Ми пам’ятаємо кожного», — наголосив очільник МВА.

Пошкоджені пам’ятки та історична спадщина

За чотири роки російська агресія пошкодила 245 пам’яток культурної спадщини. Із них 127 — житлові будинки.

Більшість будівель зазнали ушкоджень від вибухових хвиль. Такі об’єкти намагаються відновлювати максимально оперативно силами обслуговуючих компаній та власників. Водночас споруди, що постраждали від прямих влучань, потребують складного та багатоетапного процесу відновлення — від невідкладних протиаварійних робіт до повної реставрації з розробкою науково-проєктної документації та залученням ліцензованих фахівців.

Відновлення знакових об’єктів

Станом на лютий 2026 року майже повністю відновлено Спасо-Преображенський собор та Готель «Брістоль», які раніше зазнали значних руйнувань унаслідок ракетних ударів.

Ремонтно-реставраційні роботи на пошкоджених житлових будинках-пам’ятках тривають.