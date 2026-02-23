В Одесі зіткнулися Lexus і Daewoo: обох водіїв госпіталізовано

22 лютого вдень у Хаджибейському районі Одеси на перехресті вулиць Головківського та Дмитра Іванова сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів.

За попередньою інформацією, зіткнулися автомобілі Lexus RX 350 та Daewoo Nexia. Унаслідок аварії травм зазнали обидва водії.

Рятувальники надали допомогу та транспортували водія Lexus, чоловіка 1986 року народження, до карети швидкої медичної допомоги. Водія іншого автомобіля госпіталізували ще до прибуття підрозділів ДСНС. Його особу наразі встановлюють.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.