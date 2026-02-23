Пункт пропуску на Одещині став місцем викриття контрабанди деревини

Досудове розслідування щодо депутата однієї з селищних рад Чернігівської області та двох його спільників завершено. Обвинувальний акт уже передано до суду. Чоловіків підозрюють у незаконному експорті деревини за підробленими документами та легалізації отриманих коштів.

За даними слідства, протягом року депутат разом із рятувальником і приватним підприємцем організували схему контрабандного вивезення лісоматеріалів до країн Європейського Союзу. Загалом з України було незаконно експортовано майже 115 кубометрів деревини на суму близько одного мільйона гривень. Отримані кошти фігуранти зберігали на окремому банківському рахунку, після чого намагалися їх легалізувати.

Підозрюваних викрили під час спроби вивезення чергової партії лісу через пункт пропуску «Старокозаче» в Одеській області.

У межах кримінального провадження суд наклав арешт на 39 земельних ділянок, два житлові будинки та транспортні засоби, що належать депутату. Загальна вартість арештованого майна становить майже 30 мільйонів гривень.

Фігурантам інкримінують незаконне переміщення лісоматеріалів через митний кордон, підроблення документів та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Справу розглядатиме суд.