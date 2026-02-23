Одеса святкує Масницю: пісні, обряди та традиції у центрі міста

В Одесі у неділю відбувся яскравий етнофестиваль «Масниця на Дерибасівській», який прийняв торговельний комплекс «Пасаж». Захід зібрав містян і гостей міста, щоб разом відзначити одне з найдавніших українських народних свят.

Масниця символізує прихід весни, пробудження природи та прощання із зимовим періодом. Тож святкування в центрі Одеси стало справжнім втіленням тепла, оновлення та збереження традицій.

Протягом дня у самому серці міста панувала атмосфера родинного свята. Лунали українські пісні та веснянки, працювали тематичні фотозони, проходили майстер-класи й конкурси. Гостей пригощали традиційними стравами, а учасники фестивалю дивували яскравими костюмами та відтворенням народних обрядів. Жива музика додавала заходу особливого колориту.

Подія відбулася в межах проєкту Odesa ID, започаткованого Одеською міською військовою адміністрацією. Організаторами виступили Одеський муніципальний музичний театр ім. народного артиста України О. Саліка та Культурно-просвітницький центр «Козак-центр» музею історії розвитку українського козацтва.