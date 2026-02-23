Мешканець Одещини отримав 15 років тюрми за контракт із російською армією



Суд визнав винним 26-річного мешканця Одеської області, який проходив службу у складі збройних сил російської федерації та брав участь у бойових діях проти України. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

За матеріалами слідства, чоловік добровільно підписав контракт із російською армією та виконував бойові й інженерні завдання на території Донбасу. У 2024 році його захопили в полон українські військові.

Під час судового розгляду обвинувачений намагався пояснити свої дії тим, що нібито діяв під примусом. Однак суд визнав надані докази достатніми для доведення його вини та ухвалив обвинувальний вирок.

Відповідно до рішення суду, чоловік відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі.