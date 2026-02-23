Частина Одеси без води після нічних ударів: перебої у двох районах



Після нічної атаки російських військ частина Одеси залишилася без водопостачання. Причиною стали перебої з електроенергією, які вплинули на роботу об’єктів водопровідної системи.

За інформацією комунальних служб, тимчасові проблеми з подачею води можуть виникати у Приморському районі, а також у частині Хаджибейського району, зокрема в мікрорайонах Ближні Млини та Молдаванка.

Фахівці-енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Після стабілізації ситуації подачу води обіцяють повністю відновити.

У частині населених пунктів області водопостачання здійснюється за графіками.