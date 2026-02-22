В Одеському районі троє дітей провалилися під лід: одна дитина не вижила

21 лютого вдень на Кучурганському лимані в селі Градениці Одеського району троє дітей провалилися під кригу. За попередньою інформацією, двоє хлопців і дівчина віком від 11 до 13 років перебували біля водойми та вирішили вийти на замерзлу поверхню, однак лід не витримав і діти опинилися у воді.

На допомогу оперативно прийшли охоронці розташованої поруч бази відпочинку, які витягнули дітей із води. До рятувальної операції також долучилися прикордонники, які прибули на катері на повітряній подушці.

На місці працювали медики та правоохоронці. Постраждалим надали необхідну допомогу, однак, попри зусилля лікарів, врятувати дівчинку не вдалося.

За фактом трагедії слідчі відкрили кримінальне провадження з позначкою «нещасний випадок». Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Поліція закликає батьків уважно стежити за дозвіллям дітей і наголошує на небезпеці перебування на водоймах, вкритих тонким льодом.