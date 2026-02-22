Поліція Одеси розслідує загибель 14-річної дівчини на коліях

Увечері 21 лютого в Одесі сталася смертельна подія на залізниці між станціями «Одеса-Мала» та «Одеса-Головна». Про інцидент правоохоронців повідомив диспетчер.

За попередніми даними, машиніст приміського поїзда помітив людину, яка перебувала на коліях і не реагувала на звукові попередження. Він негайно застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося.

На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що загиблою є 14-річна дівчина.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Обставини трагедії встановлюються.