Одеса оговтується після атаки: тривають відновлювальні роботи у двох районах



Станом на ранок 21 лютого в Одесі продовжуються роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. Відновлювальні заходи проводяться одразу у двох районах міста — Хаджибейському та Приморському.

У Хаджибейському районі пошкодження зафіксовано на трьох об’єктах. За попередніми даними, два приватні будинки зруйновано, ще в 12 оселях комунальні служби вже закрили 43 вибиті вікна. Крім того, частково відновлено покрівлю одного з будинків. Наразі триває вивезення будівельного сміття, а спеціалісти оформлюють необхідні документи для подальшого отримання компенсацій власниками пошкодженого майна.

У Приморському районі внаслідок обстрілу постраждали багатоквартирні будинки — загалом пошкоджено 115 квартир. Також руйнувань зазнав один із навчальних закладів. На місцях комунальні служби закривають вибиті вікна захисними матеріалами, щоб убезпечити приміщення.

Міські служби працюють у посиленому режимі, забезпечуючи допомогу мешканцям та проводячи необхідні відновлювальні роботи.