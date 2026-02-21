Наслідки атаки на Одещину: поранені люди та масштабні пошкодження

У ніч на 21 лютого російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками типу «Шахед» по території Одеської області. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, одну з них госпіталізували для надання медичної допомоги.

У результаті удару зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури, складів енергетичної компанії, а також житлових будівель. Зокрема, руйнувань зазнали чотириквартирний будинок і п’ять приватних осель. Крім того, пошкоджено автомобілі та гаражі.

Через влучання безпілотників у житлових будинках виникли пожежі. На місці працювали екстрені служби, які ліквідовували наслідки атаки та надавали допомогу постраждалим.