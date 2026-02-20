Шість автобусів доставлять до Одеси залізницею



Одеса найближчим часом отримає шість автобусів у межах гуманітарної допомоги від Київської обласної військової адміністрації. Доставку транспорту до міста забезпечує Укрзалізниця.

Наразі автобуси вже розміщені на залізничних платформах і прямують до Одеси. Очікується, що цей транспорт допоможе підтримати роботу громадських перевезень, особливо в умовах нестачі електроенергії, коли частина електротранспорту не може працювати на маршрутах.

У компанії зазначають, що перевезення залізницею є найбільш безпечним і швидким способом доставки, зважаючи на погодні умови та поточну безпекову ситуацію на дорогах.