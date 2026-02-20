Поїзд Одеса — Дніпро курсуватиме щоденно

Укрзалізниця збільшує частоту курсування поїзда №54/53 «Одеса — Дніпро», щоб підтримати стабільне сполучення в умовах негоди та енергетичних викликів.

Рейси курсуватимуть щоденно:

з Одеси — з 22 лютого;

з Дніпра — з 23 лютого.

Маршрут проходитиме через станції Вознесенськ, Помічна, Кропивницький, Знам’янка, Олександрія та Кам’янське. Це дозволить мешканцям кількох областей зручно планувати поїздки щодня.

Квитки вже доступні у продажу. Вартість — від 199 гривень.