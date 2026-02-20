Одесити схилили голови на честь загиблих Героїв



У центрі Одеси 20 лютого відбувся пам’ятний захід на місці майбутнього пам’ятника Героям Небесної Сотні. Мешканці міста та представники різних сфер життя, зокрема влади, армії, правоохоронних органів та рятувальники, зібралися, щоб схилити голови у хвилині мовчання на честь загиблих за свободу та гідність України.





Ця дата нагадує про незламність українського народу, його відданість справедливості та прагнення до незалежності.