Нацполіція та СБУ ліквідували мережу агентів, яка за завданням спецслужб рф готувала замовні вбивства



Українські та молдовські правоохоронці викрили агентурну мережу, яка діяла за завданням ворожих спецслужб і готувала замовні вбивства з метою дестабілізації ситуації в Україні. Основною метою таких злочинів було залякування населення, підрив довіри до державних інституцій та створення атмосфери небезпеки в суспільстві.

Операцію провели співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, слідчі, контррозвідка СБУ, Офіс Генерального прокурора, а також правоохоронні органи Республіки Молдова. У межах міжнародної співпраці створили спільну слідчу групу для координації дій та обміну інформацією.

За даними слідства, організатором угруповання був 34-річний громадянин Молдови, якого раніше завербували спецслужби рф під час відбування покарання. Після повернення на батьківщину він продовжив співпрацю з проросійськими структурами та сформував групу виконавців, до якої залучав молодих людей, зокрема курсантів військових навчальних закладів. Учасники мережі займалися їх вербуванням, переміщенням до України, забезпеченням фінансування та прикриття.

Частина агентів здійснювала стеження за потенційними цілями, збирала інформацію про їхнє місцезнаходження, маршрути пересування та рівень охорони. Інші відповідали за придбання зброї, організацію схованок і підготовку до виконання злочинів, зокрема розстрілів або підривів. Для зв’язку використовували захищені канали, а фінансування здійснювали через криптовалюту, щоб уникнути відстеження. За виконання вбивств обіцяли винагороду в сотні тисяч доларів.

Щоб запобігти реалізації цих планів, правоохоронці провели одночасні спецоперації на території України та Молдови. У Молдові затримали організатора та його спільників. В Україні обшуки відбулися в Києві та Одесі, де вилучили зброю, засоби зв’язку та інші докази, а також затримали учасників мережі.

Фігурантам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. Операція проходила за підтримки міжнародних партнерів, зокрема Європолу та Інтерполу. Правоохоронці зазначають, що вдалося зірвати реалізацію злочинного плану, припинити діяльність агентурної групи та заблокувати її фінансові та координаційні канали.