Застосували силу та відібрали речі: в Одесі затримали грабіжників

В Одесі патрульні отримали орієнтування про вчинення грабежу на вулиці Вулиця Ніни Строкатої. Потерпілі повідомили, що невідомі застосували до них фізичну силу та відкрито заволоділи особистими речами — гаманцем із грошима, документами та іншими речами.

Інспектори розпочали обстеження прилеглої території. На Вулиця Спиридонівська вони виявили трьох осіб, які за прикметами були схожі на нападників.

Під час поверхневої перевірки у чоловіків знайшли речі, що підпадають під опис викрадених. Потерпілі впізнали осіб, причетних до злочину.

У їхніх діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Обставини встановлюються.