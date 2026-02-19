В Одесі пенсіонерка доглядає дев’ятьох врятованих із вулиці котів і просить допомоги кормом

В Одесі волонтери та небайдужі містяни намагаються підтримати 61-річну Наталію Василівну, яка у своїй квартирі доглядає дев’ятьох котів. Усіх тварин вона підібрала на вулиці вже після початку повномасштабної війни.

Жінка згадує, що на початку вторгнення багато людей виїжджали з міста, залишаючи домашніх улюбленців напризволяще.

«Котики залишалися на вулиці та плакали. Мені було боляче дивитися на це, тому забирала додому. Тоді не думала, що війна затягнеться і буде так важко», — розповідає одеситка.

Зараз у неї дев’ятеро підопічних, серед них — літні тварини. Раніше котів було більше, однак через стан здоров’я жінці дедалі складніше з усім упоратися. Вона має серйозні проблеми з хребтом, їй важко пересуватися та носити важкі пакунки, тож часто допомагають друзі й сусіди. Ситуацію ускладнюють постійні обстріли та перебої з електропостачанням.

Окрема проблема — фінанси. Попри 61 рік, Наталія Василівна не отримує пенсію через недостатній страховий стаж — виплати їй призначать лише з 65 років. Нині вона перебивається випадковими підробітками. Водночас значна частина коштів іде на лікування тварин.

«Один старенький котик помер — я витратила на його лікування останнє, але врятувати не вдалося», — каже жінка.

Найбільше занепокоєння викликає кіт на ім’я Пепсік, який має сечокам’яну хворобу і потребує спеціального лікувального корму. Звичайна їжа йому не підходить.

Торік після розголосу в соцмережах люди вже допомагали пані Наталії кормом — запасів вистачило на кілька місяців. Тепер волонтери знову організували підтримку: збирають корм для восьми котів, однак лікувальне харчування для Пепсіка залишається дефіцитним.

Жінка наголошує, що просить не гроші, а саме корм для тварин. Вона зізнається, що не шукає публічності, але сподівається на допомогу небайдужих.

«Якби був корм, особливо для Пепсіка, я б і далі за ними доглядала. Я не викину їх на вулицю, навіть якщо в мене нічого не залишиться. Якщо знайдуться добрі люди — віддам у хороші руки», — говорить Наталія Василівна.

Корм можна надіслати через відділення №68 компанії Нова пошта (вул. Радісна, 2/4, мікрорайон Черемушки) на ім’я: Грабован Наталія Василівна. Контактний телефон: 0638166523.