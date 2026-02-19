Курсант Військової академії витягнув дитину з-під криги

На Рівненщині курсант першого курсу Військової академії Одеси Олександр урятував дев’ятирічного Михайлика, який провалився під кригу на річці.

Хлопчик є переселенцем з Луганщини. Олександр швидко зорієнтувався, кинувся у крижану воду та витягнув дитину на берег. Після цього він заспокоїв Михайлика, допоміг відігрітися та відвів до школи.

Згодом хлопчик запросив свого рятівника на виступ у музичній школі. Майбутні офіцери прийшли підтримати юного співака та принесли подарунки — прапор із підписами та іграшковий танк.