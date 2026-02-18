В Одеській області чоловік зарізав матір та «вийшов» у вікно
Подія сталася вранці 18 лютого в Білгороді-Дністровському.
Поблизу одного з багатоквартирних будинків виявили тіло 25-річного місцевого жителя. За попередньою інформацією, чоловік випав із вікна квартири на сьомому поверсі, де проживав разом із 42-річною матір’ю.
Під час з’ясування обставин правоохоронці спільно з рятувальниками потрапили до помешкання. У квартирі було виявлено тіло жінки з численними колото-різаними пораненнями.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Наразі розглядаються дві основні версії події — умисне вбивство та самогубство.
Тіла загиблих направлять на судово-медичну експертизу для встановлення остаточних причин смерті. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини трагедії.
Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури.
