В Одеській області чоловік зарізав матір та «вийшов» у вікно

Подія сталася вранці 18 лютого в Білгороді-Дністровському.

Поблизу одного з багатоквартирних будинків виявили тіло 25-річного місцевого жителя. За попередньою інформацією, чоловік випав із вікна квартири на сьомому поверсі, де проживав разом із 42-річною матір’ю.

Під час з’ясування обставин правоохоронці спільно з рятувальниками потрапили до помешкання. У квартирі було виявлено тіло жінки з численними колото-різаними пораненнями.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Наразі розглядаються дві основні версії події — умисне вбивство та самогубство.

Тіла загиблих направлять на судово-медичну експертизу для встановлення остаточних причин смерті. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини трагедії.

Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури.