В Одесі судитимуть посадовців за розтрату гуманітарних генераторів на 2,2 млн грн
В Одесі судитимуть посадовців комунального підприємства, яких обвинувачують у розтраті гуманітарної допомоги. Йдеться про електрогенератори загальною вартістю понад 2,2 мільйона гривень. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За даними слідства, на початку 2022 року виконувач обов’язків директора Одеського електротехнічного експлуатаційно-монтажного підприємства створив комісію для координації отримання гуманітарної допомоги. Матеріально відповідальним призначили головного інженера, а до складу комісії включили механіка.
У грудні 2022 року підприємство отримало генератори з Німеччини та Херсонщини як гуманітарну допомогу для потреб громади. Однак, за версією слідства, керівник разом із двома підлеглими передали обладнання для обслуговування приватних осіб і бізнесу — зокрема ресторану, кафе, автомийки та житлового будинку. Унаслідок цього місто втратило техніку на понад 2,2 млн грн.
Під час слідчо-оперативних заходів правоохоронці вилучили генератори як речові докази.
Фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — у розтраті та пособництві у розтраті майна, яке перебувало у віданні службової особи, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих та особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.
На час досудового розслідування суд обрав підозрюваним запобіжні заходи — тримання під вартою з правом внесення застави та домашній арешт.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Санкція інкримінованих статей передбачає до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися визначеною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.
Публічне обвинувачення у справі підтримуватиме Приморська окружна прокуратура міста Одеси.
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews