В Одесі без світла залишилися 99 тисяч абонентів

У ніч проти 17 лютого російські війська здійснили атаку на Одесу. Унаслідок удару зазнав пошкоджень один з об’єктів інфраструктури.

Як повідомили в ДТЕК Одеські електромережі, у частині Київського району міста ситуація залишається вкрай складною.

Наразі без електропостачання перебувають близько 99 тисяч абонентів. Перепідключити споживачів та об’єкти критичної інфраструктури до інших підстанцій неможливо — вони також пошкоджені або зруйновані внаслідок обстрілів. Там, де це дозволяють технічні можливості, критична інфраструктура працює на резервних джерелах живлення.

У першу чергу енергетики зосереджені на відновленні електропостачання для котелень і об’єктів водоканалу. До робіт залучено додаткові аварійні бригади з різних районів області, а також спеціалістів інших підприємств.

«Головна причина складної ситуації зі світлом — енергетичний терор росіян. Бригади енергетиків, представники місцевої влади, комунальні служби та рятувальники працюють цілодобово, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію», — повідомили в компанії.