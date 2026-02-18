У центрі Одеси затримали чоловіка за серію крадіжок

На лінію «102» надійшло повідомлення про крадіжку в одному із супермаркетів на Старосінна площа в Одесі.

За словами заявника, чоловік неодноразово викрадав товари в мережі супермаркетів, що було зафіксовано камерами відеоспостереження. Побачивши його знову, працівник закладу звернувся до поліції.

Патрульні оперативно прибули на місце події та затримали правопорушника. У його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Чоловіка передали слідчим для встановлення всіх обставин та подальшого розслідування.