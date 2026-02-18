Спальний мішок і павербанк: як отримати «Пакунок тепла» в Одесі

В Одесі за підтримки Уряду України та провідних енергетичних компаній стартувала спеціальна програма допомоги «Пакунок тепла».

Ініціатива покликана підтримати найуразливіші категорії населення в умовах енергетичної кризи, спричиненої російськими атаками на об’єкти критичної інфраструктури.

«Пакунок тепла» — це набір речей першої потреби, що допоможе пережити тривалі відключення електроенергії та теплопостачання. До комплекту входять: спальний мішок, павербанк, ліхтарик, термос і теплі шкарпетки.

Отримати допомогу можна у фронт-офісах Центрів інтегрованих соціальних послуг за такими адресами:

Хаджибейський район — вул. Косовська, 2д;

Київський район — вул. Академіка Корольова, 9;

Пересипський район — просп. Князя Володимира Великого (Добровольського), 120а;

Приморський район — вул. Незалежності (Армійська), 9.

Крім того, у Київському районі «Пакунок тепла» можна отримати також у розгорнутих мобільних пунктах обігріву.