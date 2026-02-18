П’яний водій, який спричинив тяжку ДТП на Одещині, отримав 3,5 роки тюрми

Суд виніс вирок 26-річному жителю Балтської громади, який спричинив тяжку ДТП у стані алкогольного сп’яніння та незаконно зберігав зброю.

Аварія сталася на автодорозі Балта – Криве Озеро. Керуючи автомобілем «Mercedes», чоловік утричі перевищив допустиму швидкість, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з 50-річним мотоциклістом.

Унаслідок зіткнення водій мотоцикла зазнав травматичної ампутації нижньої кінцівки. Сам кермувальник легковика отримав забій і струс головного мозку, а його 29-річний пасажир — перелом стегна, забої та струс. За висновками судово-медичних експертиз, травми потерпілих віднесені до категорії тяжких і середньої тяжкості.

Перевірка на стан сп’яніння показала 1,22 проміле алкоголю — це у шість разів перевищує допустиму норму. На час слідства суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з можливістю внесення застави, якою він скористався.

Крім того, правоохоронці встановили його причетність до незаконного зберігання зброї та боєприпасів. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка вилучили автомат, дві гранати, глушник, три магазини та понад пів сотні набоїв, які він привіз із району ведення бойових дій, де проходив службу. Балістична експертиза підтвердила, що вилучені предмети є вогнепальною зброєю та боєприпасами, виготовленими промисловим способом і придатними до використання.

На підставі зібраних доказів фігуранта обвинувачено за ч. 2 ст. 286-1 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило тяжкі наслідки, а також у незаконному придбанні, носінні та зберіганні вогнепальної зброї й боєприпасів.

Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді трьох із половиною років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на п’ять років.

Зброю та боєприпаси, вилучені як речові докази, за рішенням суду передано для потреб Збройних сил України.

Публічне обвинувачення в суді підтримувала Подільська окружна прокуратура.