Геннадій Труханов заявив про відсутність у нього російського громадянства
Колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що його адвокати отримали юридично підтверджені документи, які нібито доводять відсутність у нього громадянства РФ.
За словами Труханова, у нього на руках є всі офіційні докази.
«Це не фото з інтернету, не відфотошоплені фейки, а юридично підтверджені документи про відсутність у мене громалянства рф». — наголосив він.
