Одеські новини ТОП Новини 

Геннадій Труханов заявив про відсутність у нього російського громадянства

редактор

Колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що його адвокати отримали юридично підтверджені документи, які нібито доводять відсутність у нього громадянства РФ.

За словами Труханова, у нього на руках є всі офіційні докази.

«Це не фото з інтернету, не відфотошоплені фейки, а юридично підтверджені документи про відсутність у мене громалянства рф». — наголосив він.

Добавить комментарий

Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

Другие интересные новости: