Одеські новини Суспільство ТОП Новини 

Через негоду в Одесі відкрили нові мобільні пункти допомоги

редактор

У зв’язку з ускладненням погодних умов у Київському районі Одеси розгорнули додаткові мобільні пункти обігріву. Мешканці можуть зігрітися, випити гарячого чаю, підзарядити мобільні пристрої та скористатися доступом до інтернету.

Окрім цього, продовжують функціонувати стаціонарні Пункти незламності та пункти обігріву. Актуальні адреси можна знайти у застосунку Дія та міському сервісі MISTO.

Адреси додаткових пунктів допомоги (намети):

  • вул. Євгена Чикаленка, 50/1

  • парк «Луч» (ріг вул. Корольова – Левітана)

  • пр-т Князя Ярослава Мудрого, 2

  • вул. Євгена Чикаленка, 55

  • вул. Академіка Корольова, 85

  • пр-т Князя Ярослава Мудрого, 22

  • вул. Сім’ї Глодан, 49

  • пр-т Небесної Сотні, 10а

  • пр-т Небесної Сотні, 47/2

  • пр-т Небесної Сотні, 87а

  • вул. Євгена Чикаленка, 75

  • вул. Академіка Корольова, 58а

  • пр-т Небесної Сотні, 15А

  • вул. Сім’ї Глодан, 4

  • вул. Сергія Шелухіна, 57

  • вул. Євгена Чикаленка, 81/1

  • вул. Академіка Корольова, 55

  • пр-т Небесної Сотні / вул. Левітана (магазин «Копійка», фасад)

  • парк Перемоги

Добавить комментарий

Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

Другие интересные новости: