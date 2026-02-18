Через негоду в Одесі відкрили нові мобільні пункти допомоги

У зв’язку з ускладненням погодних умов у Київському районі Одеси розгорнули додаткові мобільні пункти обігріву. Мешканці можуть зігрітися, випити гарячого чаю, підзарядити мобільні пристрої та скористатися доступом до інтернету.

Окрім цього, продовжують функціонувати стаціонарні Пункти незламності та пункти обігріву. Актуальні адреси можна знайти у застосунку Дія та міському сервісі MISTO.

Адреси додаткових пунктів допомоги (намети):