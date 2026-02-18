Через негоду в Одесі відкрили нові мобільні пункти допомоги
У зв’язку з ускладненням погодних умов у Київському районі Одеси розгорнули додаткові мобільні пункти обігріву. Мешканці можуть зігрітися, випити гарячого чаю, підзарядити мобільні пристрої та скористатися доступом до інтернету.
Окрім цього, продовжують функціонувати стаціонарні Пункти незламності та пункти обігріву. Актуальні адреси можна знайти у застосунку Дія та міському сервісі MISTO.
Адреси додаткових пунктів допомоги (намети):
вул. Євгена Чикаленка, 50/1
парк «Луч» (ріг вул. Корольова – Левітана)
пр-т Князя Ярослава Мудрого, 2
вул. Євгена Чикаленка, 55
вул. Академіка Корольова, 85
пр-т Князя Ярослава Мудрого, 22
вул. Сім’ї Глодан, 49
пр-т Небесної Сотні, 10а
пр-т Небесної Сотні, 47/2
пр-т Небесної Сотні, 87а
вул. Євгена Чикаленка, 75
вул. Академіка Корольова, 58а
пр-т Небесної Сотні, 15А
вул. Сім’ї Глодан, 4
вул. Сергія Шелухіна, 57
вул. Євгена Чикаленка, 81/1
вул. Академіка Корольова, 55
пр-т Небесної Сотні / вул. Левітана (магазин «Копійка», фасад)
парк Перемоги
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews