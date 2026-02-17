В Одесі з 8:00 працюють 17 бюветів: адреси

В Одесі з 8:00 ранку відкриті для відвідувачів 17 бюветних комплексів у чотирьох районах міста.

Київський район

вул. Геранієва

просп. Князя Ярослава Мудрого (Ак. Глушка)

просп. Небесної Сотні, 14

6-та ст. Великого Фонтану

вул. Просвіти, 1д (зелена зона біля Меморіал героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї)

Хаджибейський район

вул. І. Рабіна

вул. Інглезі

сквер Михайлівський

вул. Дальницька, 25

вул. Космонавтів, 17а

Приморський район

просп. Лесі Українки (Гагаріна), 33

Прохоровський сквер

сквер Мечникова

вул. Добровольців (М. Говорова)

сквер Старобазарний

Пересипський район