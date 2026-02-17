Одеські новини ТОП Новини 

В Одесі з 8:00 працюють 17 бюветів: адреси

В Одесі з 8:00 ранку відкриті для відвідувачів 17 бюветних комплексів у чотирьох районах міста.

Київський район

  • вул. Геранієва

  • просп. Князя Ярослава Мудрого (Ак. Глушка)

  • просп. Небесної Сотні, 14

  • 6-та ст. Великого Фонтану

  • вул. Просвіти, 1д (зелена зона біля Меморіал героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї)

Хаджибейський район

  • вул. І. Рабіна

  • вул. Інглезі

  • сквер Михайлівський

  • вул. Дальницька, 25

  • вул. Космонавтів, 17а

Приморський район

  • просп. Лесі Українки (Гагаріна), 33

  • Прохоровський сквер

  • сквер Мечникова

  • вул. Добровольців (М. Говорова)

  • сквер Старобазарний

Пересипський район

  • вул. Кримська

  • вул. Героїв оборони Одеси, 60в

