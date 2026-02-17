РФ ударила по житловому сектору та енергетиці Одеси

У ніч на 17 лютого збройні сили РФ атакували Одесу та район ударними безпілотниками. Під ударом опинилися об’єкти енергетики та житловий сектор.

Один із дронів влучив у 25-поверховий житловий будинок. Ще один безпілотник упав поблизу приватного домоволодіння, пошкодивши фасад і скління будівлі.

Також зафіксовано влучання на території СТО та гаражного кооперативу — пошкоджено сім гаражів, знищено чотири легкові автомобілі. Руйнувань зазнали зупинка громадського транспорту та міні-маркет.

Унаслідок атаки постраждали двоє чоловіків віком 62 та 65 років. Їх госпіталізували: один перебуває у важкому стані, інший — у стані середньої тяжкості. Ще одній жінці медичну допомогу надали на місці події.

Усі осередки займання рятувальники оперативно ліквідували. Правоохоронці документують наслідки обстрілу та розслідують черговий воєнний злочин проти мирного населення Одещини.