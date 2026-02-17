Мультиварка скороварка и электрогриль – современные помощники на украинской кухне
Украинская кухня всегда отличалась умением сочетать вкусные традиции и удобство приготовления. Поэтому сегодня к классическим рецептам добавляются инновационные технологии, которые позволяют готовить быстро, вкусно и полезно.
Что же подразумевается под этими инновационными технологиями? Так, например, среди таких кухонных помощников – мультиварка с режимом скороварки и электрогриль, объединяющие функциональность, простоту использования и возможность легко адаптировать любимые блюда под новые условия приготовления пищи.
Но чем различаются мультиварка скороварка (https://stls.store/multivarki/funkcii:skorovarka/) и электрогриль для дома? И какое устройство удобнее для повседневной готовки? Давайте разбираться.
Мультиварка-скороварка – удобство и скорость приготовления
Мультиварка с режимом скороварки – это универсальный бытовой прибор для кухни, который сочетает функции классической мультиварки и скороварки. Основой работы такого устройства служат мощный нагревательный элемент и герметичная чаша, что позволяет готовить продукты под давлением, сокращая время приготовления без потери вкуса и полезных веществ. С помощью мультиварки-скороварки можно варить супы и каши, тушить мясо и овощи, готовить стейки, запеканки и даже десерты.
Современные модели оснащены сенсорными панелями, таймером, множеством автоматических программ, антипригарной чашей и продуманной до деталей защитой от перегрева. Среди наиболее популярных на украинском рынке брендов можно назвать такие: Redmond, Philips, Moulinex, Tefal, Xiaomi, Bosch, Gorenje и другие торговые марки.
Преимущества мультиварки-скороварки:
- Быстрое приготовление благодаря наличию режима скороварки.
- Многофункциональность: тушение, варка, выпечка, приготовление на пару и другие полезные опции.
- Предусмотренные таймер и автоматические программы, что упрощает контроль над процессом.
- Чаша с антипригарным покрытием облегчает уход и предупреждает пригорание продуктов.
- Подходит для здорового и диетического питания.
Недостатки:
- Более высокая стоимость по сравнению с обычными мультиварками.
- Требует времени на освоение всех режимов и программ.
Электрогриль – универсальная техника для гриля на домашней кухне
Электрогриль (https://stls.store/elektrogrili-i-aerogrili/), или контактный гриль, представляет собой современный бытовой прибор для приготовления продуктов с характерной румяной корочкой. В отличие от традиционного гриля, электрогриль работает от сети и позволяет готовить мясо, рыбу, овощи, сэндвичи и панини без открытого огня.
Домашний электрогриль обеспечивает равномерный нагрев и контроль температуры, а антипригарные панели облегчают уход после готовки. Такое устройство подходит для ежедневного использования и позволяет экономить время и усилия, сохраняя сочность и вкус блюд.
Преимущества электрогриля:
- Быстрое и равномерное приготовление продуктов, блюд.
- Возможность готовить дома стейки, овощи, сэндвичи и рыбу.
- Компактность и простота ухода благодаря антипригарным панелям.
- Настройки температуры и таймер упрощают процесс готовки.
- Подходит для здорового питания без лишнего жира.
Недостатки:
- Ограничение по количеству порций за один раз.
- Контактная поверхность требует внимательного ухода для долгой службы.
Где купить мультиварку скороварку и электрогриль в Украине по выгодной цене?
Для покупки качественной техники по доступной цене стоит обратить внимание на сайт STLS.store. Здесь представлен широкий ассортимент мультиварок-скороварок и электрогрилей известных брендов с официальной гарантией и поддержкой сервисного обслуживания.
Вы сможете выбрать устройство по объему чаши, мощности, набору программ и функционалу. Доставка осуществляется по Киеву, Львову, Одессе, Днепру, Виннице, Запорожью и другим регионам Украины.
