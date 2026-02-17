Мультиварка скороварка и электрогриль – современные помощники на украинской кухне

Украинская кухня всегда отличалась умением сочетать вкусные традиции и удобство приготовления. Поэтому сегодня к классическим рецептам добавляются инновационные технологии, которые позволяют готовить быстро, вкусно и полезно.

Что же подразумевается под этими инновационными технологиями? Так, например, среди таких кухонных помощников – мультиварка с режимом скороварки и электрогриль, объединяющие функциональность, простоту использования и возможность легко адаптировать любимые блюда под новые условия приготовления пищи.

Но чем различаются мультиварка скороварка (https://stls.store/multivarki/funkcii:skorovarka/) и электрогриль для дома? И какое устройство удобнее для повседневной готовки? Давайте разбираться.

Мультиварка-скороварка – удобство и скорость приготовления

Мультиварка с режимом скороварки – это универсальный бытовой прибор для кухни, который сочетает функции классической мультиварки и скороварки. Основой работы такого устройства служат мощный нагревательный элемент и герметичная чаша, что позволяет готовить продукты под давлением, сокращая время приготовления без потери вкуса и полезных веществ. С помощью мультиварки-скороварки можно варить супы и каши, тушить мясо и овощи, готовить стейки, запеканки и даже десерты.

Современные модели оснащены сенсорными панелями, таймером, множеством автоматических программ, антипригарной чашей и продуманной до деталей защитой от перегрева. Среди наиболее популярных на украинском рынке брендов можно назвать такие: Redmond, Philips, Moulinex, Tefal, Xiaomi, Bosch, Gorenje и другие торговые марки.

Преимущества мультиварки-скороварки:

Быстрое приготовление благодаря наличию режима скороварки.

Многофункциональность: тушение, варка, выпечка, приготовление на пару и другие полезные опции.

Предусмотренные таймер и автоматические программы, что упрощает контроль над процессом.

Чаша с антипригарным покрытием облегчает уход и предупреждает пригорание продуктов.

Подходит для здорового и диетического питания.

Недостатки:

Более высокая стоимость по сравнению с обычными мультиварками.

Требует времени на освоение всех режимов и программ.

Электрогриль – универсальная техника для гриля на домашней кухне

Электрогриль (https://stls.store/elektrogrili-i-aerogrili/), или контактный гриль, представляет собой современный бытовой прибор для приготовления продуктов с характерной румяной корочкой. В отличие от традиционного гриля, электрогриль работает от сети и позволяет готовить мясо, рыбу, овощи, сэндвичи и панини без открытого огня.

Домашний электрогриль обеспечивает равномерный нагрев и контроль температуры, а антипригарные панели облегчают уход после готовки. Такое устройство подходит для ежедневного использования и позволяет экономить время и усилия, сохраняя сочность и вкус блюд.

Преимущества электрогриля:

Быстрое и равномерное приготовление продуктов, блюд.

Возможность готовить дома стейки, овощи, сэндвичи и рыбу.

Компактность и простота ухода благодаря антипригарным панелям.

Настройки температуры и таймер упрощают процесс готовки.

Подходит для здорового питания без лишнего жира.

Недостатки:

Ограничение по количеству порций за один раз.

Контактная поверхность требует внимательного ухода для долгой службы.

