Двоє чоловіків у лікарні після ДТП в Березівському районі

Автопригода сталася вранці 16 лютого на заокругленій ділянці автодороги між населеними пунктами Березівка та Раухівка.

Зіткнулися два легковики — «Opel» та «Renault», які рухалися назустріч один одному. Унаслідок аварії постраждали обидва водії, їх госпіталізували.

58-річному керманичу «Opel» медики діагностували садна на обличчі та забій грудної клітки. 78-річний водій «Renault» отримав перелом ребер і політравму. В обох чоловіків відібрали біологічні зразки для перевірки на стан сп’яніння.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості.

У межах кримінального провадження призначать низку судових експертиз. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.