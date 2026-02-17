Через негоду на трасі Одеса – Рені обмежать рух транспорту

У середу, 18 лютого, на автодорозі державного значення М-15 Одеса — Рені запровадять тимчасові обмеження руху через різке погіршення погодних умов. Обмеження набудуть чинності з 05:00 та діятимуть на всій протяжності траси у напрямку Рені та Бухареста.

Який транспорт не зможе проїхати

Рух тимчасово заборонять для вантажних автомобілів, автобусів і мікроавтобусів. Такі заходи мають запобігти ускладненню ситуації на дорозі в умовах складної погоди.

Для легкових автомобілів проїзд залишиться дозволеним. Водночас водіям радять бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Причини запровадження обмежень

За прогнозами синоптиків, очікуються крижаний дощ, сніг, поривчастий вітер та ожеледиця. Такі погодні явища значно ускладнюють керування транспортом і підвищують ризик ДТП.

У профільних службах наголошують, що обмеження мають превентивний характер. Головна мета — мінімізувати аварійність та не допустити блокування траси великогабаритним транспортом.

Коли відновлять повноцінний рух

Точні терміни скасування обмежень поки не називають. Подальші рішення ухвалюватимуть залежно від фактичного стану дорожнього покриття та погодної ситуації.

Водіям рекомендують стежити за офіційними повідомленнями та, за можливості, відкласти далекі поїздки, особливо у напрямку державного кордону.