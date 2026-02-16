В Одесі затримали жінку, яка коригувала удари по енергооб’єктах

Контррозвідка затримала в Одесі жінку, яку підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами та коригуванні ударів по енергетичній інфраструктурі міста.

За даними слідства, її основним завданням було встановлення та передача координат трансформаторних підстанцій у різних мікрорайонах, а також об’єктів високої напруги, що забезпечують електропостачання обласного центру.

Затриманою виявилася 48-річна безробітна місцева жителька. Правоохоронці встановили, що її завербували через Telegram-канал із пошуку «легких заробітків». За обіцянку винагороди жінка пересувалася містом громадським транспортом, фотографувала енергооб’єкти та фіксувала їх розташування.

Окрім цього, вона обходила території електропідстанцій, намагаючись з’ясувати їхній технічний стан і наслідки попередніх обстрілів. Зібрані дані передавала куратору через месенджер — надсилала фото з позначками на картах та звіти про відновлювальні роботи.

Жінку затримали за місцем проживання після чергового збору інформації. Під час обшуків у неї вилучили два мобільні телефони, які використовувалися для комунікації та зберігання розвідданих.

Їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі підозрювана перебуває під вартою. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.