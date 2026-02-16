В Одесі 84-річну жінку госпіталізували після задимлення в квартирі
В Одесі на вулиці Люстдорфська дорога в багатоповерховому житловому будинку сталося підгоряння їжі.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області.
Під час проведення розвідки в одній із квартир рятувальники виявили непритомну жінку 1942 року народження. Її передали бригаді екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації.
Обставини події з’ясовуються.
