В Одесі 84-річну жінку госпіталізували після задимлення в квартирі

В Одесі на вулиці Люстдорфська дорога в багатоповерховому житловому будинку сталося підгоряння їжі.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області.

Під час проведення розвідки в одній із квартир рятувальники виявили непритомну жінку 1942 року народження. Її передали бригаді екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації.

Обставини події з’ясовуються.