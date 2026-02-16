Теракт у спальному районі Одеси: є поранений
Вранці 16 лютого о 07:49 поблизу житлового будинку на вулиці Академіка Корольова в Одесі стався вибух автомобіля. Інцидент кваліфіковано як терористичний акт.
Про це повідомили у пресслужбі Управління СБУ в Одеській області.
Унаслідок вибуху травмувався водій транспортного засобу. Його госпіталізували для надання медичної допомоги.
Співробітники СБУ спільно з Національною поліцією проводять комплекс оперативно-слідчих заходів для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до злочину.
Досудове розслідування триває за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Про нові деталі обіцяють повідомити додатково.
