Теракт у спальному районі Одеси: є поранений

Вранці 16 лютого о 07:49 поблизу житлового будинку на вулиці Академіка Корольова в Одесі стався вибух автомобіля. Інцидент кваліфіковано як терористичний акт.

Про це повідомили у пресслужбі Управління СБУ в Одеській області.

Унаслідок вибуху травмувався водій транспортного засобу. Його госпіталізували для надання медичної допомоги.

Співробітники СБУ спільно з Національною поліцією проводять комплекс оперативно-слідчих заходів для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до злочину.

Досудове розслідування триває за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Про нові деталі обіцяють повідомити додатково.