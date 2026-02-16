На Одещині водій привласнив 30 тонн соєвого шроту на понад пів мільйона гривень

На початку лютого в Одеському районі зникло 30 тонн соєвого шроту загальною вартістю 576 тисяч гривень. До правоохоронців звернувся представник підприємства-відправника, який повідомив, що вантаж було направлено іншій компанії, однак, за словами отримувача, товар так і не прибув до місця призначення.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що до зникнення причетний 32-річний одесит, який здійснював перевезення сировини. Протягом робочої зміни він доставив кілька вантажівок із соєвим шротом за призначенням, проте одну партію вирішив привласнити для подальшого продажу.

Викрадену сировину чоловік зберігав в орендованому складському приміщенні. Правоохоронці виявили та вилучили товар, після чого повернули його законному власнику.

Фігуранта затримали у процесуальному порядку. Згодом суд обрав йому запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена у великих розмірах в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснює Доброславська окружна прокуратура.