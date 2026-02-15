В Одесі п’яний водій «Range Rover» спричинив ДТП з мопедом

Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 14 лютого на нерегульованому перехресті вулиць Європейської та Малої Арнаутської в Одесі.

Як повідомив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, попередньо встановлено, що 31-річний водій автомобіля «Range Rover» під час руху зіткнувся з автомобілем «Mazda», яким керував 63-річний чоловік. Після удару «Range Rover» відкинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з мопедом під керуванням 17-річного хлопця.

Унаслідок аварії травмувалися неповнолітній мопедист та 49-річна пасажирка «Mazda». Обох госпіталізували з різними тілесними ушкодженнями.

На місці працювала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП. Водіїв перевірили на стан сп’яніння — 31-річний керманич «Range Rover» перебував у нетверезому стані.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 286-1 КК України поліцейські затримали водія у процесуальному порядку. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на аналогічний строк.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини події.