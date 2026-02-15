В Одесі група осіб напала на військових ТЦК

В Одесі стався напад на військовослужбовців територіального центру комплектування.

Як повідомили в обласному ТЦК, інцидент трапився 15 лютого 2026 року в Київському районі міста.

За інформацією центру, під час виконання службових обов’язків на військових напала група осіб. Нападники застосували сльозогінний газ.

Унаслідок інциденту військовослужбовців госпіталізували.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, триває розслідування.