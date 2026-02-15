Росія б’є по логістиці регіону — Олексій Кулеба
Як зазначив Віцепремʼєр-міністр - Міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, сьогодні вночі росія вдарила БПЛА по цивільній залізничній інфраструктурі Одещини.
Унаслідок атаки пошкоджено будівлі на території депо. На території виникла масштабна пожежа - зайнявся вагон-цистерна.
На щастя, залізничники перебували в укриттях і не постраждали.
«росія системно б’є по нашій логістиці. Це не військові цілі - це спроба паралізувати економіку регіону»,
- зазначив Олексій Кулеба.
Залізничники, рятувальники, енергетики продовжують ліквідовувати наслідки удару.
